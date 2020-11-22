В Днепре признали безопасность избирательных участков, процесс голосования проходил быстро

В Днепре продолжается второй тур выборов городского головы. Процесс голосования идет быстро: избиратели заполняют только один бюллетень, размером с ладонь.

Избирательные участки обеспечены всем необходимым для соблюдения санитарно-эпидемических норм. Об этом во время брифинга в 16:00 22 ноября сообщил директор департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики горсовета Днепра Артем Ниделько.

"Для избирателей созданы все необходимые условия. На участках соблюдены жесткие санитарно-эпидемические нормы. Также, как сообщалось ранее, автотранспортные предприятия инициировали сегодня бесплатный проезд для тех днепрян, которые голосуют. Напоминаю также о советах врачей: у вас есть хорошая возможность не только воспользоваться своим правом на волеизъявление, но и укрепить свой иммунитет и прогуляться пешком до избирательного участка", – подчеркнул господин Ниделько.

Сейчас процесс голосования проходит спокойно, существенных нарушений, которые могут повлиять на волеизъявление днепрян, не обнаружено.

Впрочем в милицию поступает информация о попытках подкупа избирателей: "В брифинге должны были участвовать представители Национальной полиции, но сейчас они отрабатывают оперативную информацию о возможных правонарушениях на выборах. Напоминаю, что фотографирование бюллетеня – это нарушение тайны голосования (статья 159 Уголовного Кодекса Украины, – ред.), которое наказуемо тремя годами лишения свободы", – отметил Ниделько.

В Днепре напомнили об ответственности за нарушение правил выборов Днепровский горсовет

В Днепре напомнили, что будет за фотографирование избирательных бюллетеней Днепровский горсовет

Как сообщалось ранее, 22 ноября, жители Днепра выбирают мэра во втором туре местных выборов. Голосование проходит на 425 участках во всех районах города. Все они утром открылись вовремя и работать до 20:00.