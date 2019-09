В Днепре на День города выступили звезды 80-х – всемирно известная группа Baccara

На День города в Днепре, на сцене возле театра им. Т. Шевченко, при поддержке мэра Бориса Филатова состоялся ретро-концерт известного испанского группы "Baccara". Глава города поздравил всех такими словами: "Группа" Baccara" – это песни нашей молодости. Давайте вспомним те времена, когда мы были молодыми! Это праздник для вас, днепряне. Отмечаем День города вместе!".

После речи жители еще долго не отпускали мэра – каждый хотел сделать с ним селфи.

Певицы группы выполнили свои наиболее известные хиты 70-80-х годов, среди которых: "Yes Sir, I can boogie", "Cara Mia", "Sorry I'm A Lady" и многие другие. "Добрый вечер, Днепр! Мы вас любим", – поздоровались на украинском языке вокалистки.

Борис Филатов Фото пресс-службы Мэрия Днепра

Насладиться и потанцевать под известные композиции пришли 4,5 тысячи днепрян и гостей города. Среди них – подруги Светлана и Валентина: "Отмечаем праздник с самого утра. Посетили все главные площадки. Настроение – на передать словами. Эмоции от концерта зашкаливают. По-настоящему наслаждаемся пением группы. Вспоминаем свою молодость, дискотеки. Приятно, что руководство города делает такие подарки для днепрян, устраивая концерты звезд под открытым небом", – отметили женщины.

Днепрянка Татьяна Завизион посетила выступление вместе с семьей: "Пришла на концерт с мужем и маленьким сынишкой. Замечательный концерт, красивые голоса у вокалисток. Они зажигают всех своим выступлением, а мы, зрители, подпевают и танцуем", – добавила жительница города.

