В Днепре Краснов мог сам сдать полиции скупку голосов, чтобы избежать тюрьмы – СМИ

В Днепре разоблачили избирателей, которые якобы пытались сфотографировать бюллетень с голосом "за Краснова", чтобы легко заработать 1500 грн.

Предложение о подработке рассылалось днепрянам давно — в мессенджерах и соцсетях были созданы специальные группы, пишет ресурс "Горсовет". Накануне выборов участникам групп якобы было объявлено, что нужно голосовать "за Загида". За фото бюллетеня с галочкой обещали заплатить 1,5 тыс. грн, однако о том, что такие действия влекут за собой уголовную ответственность, представители ставленника мафии Краснова не предупредили.

22 ноября же на избирательных участках наблюдатели и полиция задерживали избирателей за попытку сфотографировать бюллетень.

"Он всех нас предал, – кричала в истерике одна из задержанных на участке, – проклятый дагестанец!"

Тем, кто пытался продать свой голос, грозит уголовная ответственность: штраф плюс лишение свободы на срок до двух лет. Полиция уже разоблачила "сетку" Загида: стали известны контакты и адреса колл-центров, откуда работали скупщики. Готовятся обыски и задержания.

Появилась также информация, что сам Краснов-младший, который курировал скупку голосов для Загида, якобы добровольно передал часть списков полиции, чтобы избежать серьезного срока. А его "кураторам", которых Краснов тоже сдал правоохранителям, грозит тюрьма.