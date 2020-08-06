В Днепре идут масштабные обыски в офисах и квартирах у большой группы людей, которые связаны или были связаны с Геннадием Корбаном - племянника, бизнес-партнеров. Обыски проводят десятки сотрудников СБУ, Генпрокуратура и налоговая милиция центральных аппаратов, прибывшие из Киева. Дела открыты по подозрению в уклонении от уплаты налогов различными компаниями, не связанными между собой. Основание - решение Шевченковского суда Киева. Одновременно в рамках расследования различных уголовных дел происходят массовые выемки документов горсовета Днепра. Однако ни один человек не задержан, никому не предъявлены подозрения, обыски не коснулись непосредственно самого Корбана или его друга мэра Днепра Бориса Филатова.

Последний раз такие масштабные спецоперации в Днепре проводил предыдущий президент. И тоже против Корбана. Сам Корбан прокомментировал Цензор.Нет эту историю так:

"14 июня меня пригласил на встречу в офис партии Слуга народа по адресу улица Миронова 20а в Днепре народный депутат Юрий Кисель, известный бизнесмен из Кривого Рога. Вот я вам показываю скрин его сообщения на мой телефон. Это было воскресенье, я приехал. Он сказал, что является главой областного избирательного штаба партии. Кисель без долгих разговоров сказал мне, что мэр Днепра Борис Филатов должен сняться с выборов. Я спросил его, с какой стати это делать Филатову. Кисель сказал просто - "иначе у вас будут проблемы". То есть Слуга народа прямо угрожал мне, чтобы повлиял на мэра, потому что огни хотят выдвинуть своего кандидата, а шансов выиграть у Филатова у их кандидата нет. Я, разумеется, отказался, разговор закончился. После него началось открытие целой массы уголовных дел.

Слуги народа до сих пор не выдвинули своего кандидата в мэры. У этой партии до сих пор нет ни программы действий в городе, нет кандидата. Они не хотят бороться за голоса избирателей. Очевидно, Слуги хотят убрать Филатова, чтобы выдвинуть какую-то марионетку, которую никто не знает. Я вижу Слуги народа на выборах хотят не изменить Днепр, а отжать Днепр. И мы понимаем в чьих интересах - в интересах спонсоров партии, которым в области отдано все, и силовики, и Госгеокадастр, и областной бюджет. Теперь им нужен Днепр. Похоже ли это на 15-й год? Это полный беспредел, как в 15-м году, разве что гораздо больше похоже на фарс и без бронетехники. Надеюсь, на выборах люди поставят этому произволу и мошеничеству партии власти заслуженную оценку на выборах. И мы сделаем все, чтобы защитить выбор Днепра от фальсификаций".