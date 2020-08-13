В Днепре и области произошла монополизация состава избирательных комиссий, – социолог

В Днепропетровской области произошла монополизация состава избирательных комиссий представителями партий "Слуга народа" и "За будущее".

Об этом в комментариях журналистам заявила социолог-аналитик Надежда Михно, передает РБК-Украина.

По словам Михно, согласно действующему законодательству, обязательно включают в состав территориальных комиссий 2 кандидатуры от партий, которые имеют свою фракцию в парламенте - это "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За життя", "Батькивщина" и "Голос".

Также по 1 кандидатуре без жеребьевки представили партии, которые подписали договор о политическом сотрудничестве с депутатскими группами - "За будущее" и "Солидарность женщин Украины". Остальные партии вошли в состав ТИК путем жеребьевки.

В результате такого принципа формирования в состав территориальных избирательных комиссий в Днепре и Днепропетровской области от партии "Слуга народа" вошел 61 человек, из них 11 - на руководящие должности. Партия "За будущее" получила 34 должности, из которых 9 руководящих.

Днепропетровскую областную избирательную комиссию возглавляет представитель партии "Слуга народа", а секретарь - от партии "За будущее".

Помимо этого, в городской комиссии 3 руководящие должности распределили следующим образом:

главой комиссии стал представитель партии "Слуга народа";

заместитель главы комиссии - представитель партии "За будущее";

секретарь ТИК - представитель партии "Батькивщина".

В Днепровской районной избирательной комиссии ключевые посты поделили представители все тех же партий, но в другом порядке: глава - от партии "За будущее", заместитель - от партии "Слуга народа". Секретарь - представитель партии "Батькивщина".

Соответственно, количество мест, которые получили в ТИК партии, не имеющие своих фракций в парламенте варьируется по Днепру и области от 2-х до 5-ти.

"Произошла монополизация состава избирательных комиссий. Поскольку это именно те люди, которые отвечают за прозрачность, честность проведения избирательного процесса, объективность подсчета результатов, в связи с этим, возникла необходимость более пристального внимания к избирательному процессу со стороны СМИ, экспертов, международных наблюдателей, общественности", - отмечает Михно.

Также, по ее словам, по данным предварительного мониторинга среди членов ТИК много молодых людей. Самые младшие по возрасту представители избирательной комиссии в Днепропетровской области - 2001 года рождения. Это глава Днепровской районной ТИК от партии "За будущее" и член городской избирательной комиссии в Верховцево от партии "Слуга народа".

По словам эксперта, на такие результаты формирования непосредственно повлиял действующий состав ЦИК, который полностью подчиняется центральной власти и, согласно законодательству, не подконтролен антикоррупционным органам.