В День тишины оппозиционеры молились в Киево-Печерской лавре за мир и благополучие Украины

24 октября народные депутаты, представители Оппозиционной платформы – за жизнь приняли участие в молебне в Киево-Печерской лавре.

"Мы приходим в храм и молимся за все те святые для всех людей вещи, которые нужны сегодня стране: за мир, добро, развитие. Мы молимся, чтобы люди жили хорошо и счастливо. Чтобы все эти болезни ушли из Украины. Чтобы именно в День тишины подумать о будущем, прислушиваться к своему сердцу", - сказал сопредседатель партии Юрий Бойко.

Пресс-служба ОПЗЖ

За благосостояние и счастливое будущее для людей были слова молитвы кандидата в мэры Киева Александра Попова. "Сегодня особенный день. Завтра ждет экзамен для всей страны. И всем нам важно сдать его на отлично", - сказал он.

Пресс-служба ОПЗЖ

В свою очередь, Настоятель Киево-Печерской лавры Владыка Павел благословил всех прихожан на мир и добро, на мудрые решения в ответственное и важное для Украины время.