В день суда над Порошенко посольства США, Канады и Германии обратились к власти Украины

Посольство США в Украине в день суда над пятым президентом Петром Порошенко обнародовало заявление против политических преследований.

В заявлении, опубликованном в Twitter, дипломаты отметили, что использовать систему правосудия для политически мотивированных преследований недопустимо.

"В условиях демократии все граждане имеют право на равное на справедливое отношение к себе в соответствии с законом. Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов", – говорится в сообщении американского посольства.

Заявление посольства США

Кроме того, посольство Канады в Украине в Twitter предостерегло о недопустимости политического вмешательства со стороны властей в правосудие.

"Начиная с 2014 года, Украина прошла трудный, но необходимый путь демократических преобразований. Настойчивое требование общества соблюдение порядка и закона четко было высказано во время Революции Достоинства. Сегодня эти принципы остаются краеугольными и украинцы ожидают, что власти их придерживаться. Украинцы ожидают равенства всех перед законом. Все граждане имеют право презумпции невиновности, честного процесса и юридической системы, свободной от политического вмешательства. История учит, что появление вмешательства и реваншизм только порождают то же самое", – говорится в заявлении посольства Канады.

Заявление посольства Канады

В то же время госпожа посол Германии Анка Фельдхузен написала в своем Twitter: "Я тогда наблюдала за почти всеми судебными заседаниями по делу Юлии Тимошенко. Я очень надеюсь, что мне не придется снова столкнуться с подобным опытом".

Заявление посольства Германии

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат Илья Новиков сообщил, что Офис генерального прокурора будет требовать для пятого президента Петра Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей.