В День Независимости Украины 13 стран напомнили о российской агрессии

Представители 13 стран поздравили Украину с Днем Независимости и призвали мир не забывать о военной агрессии России, а также потребовали от Кремля вернуть Киеву захваченные территории.

С совместным обращением выступили парламентарии Великобритании, Германии, Швеции, Норвегии, Польши, Латвии, Грузии, Молдовы, Румынии, Португалии, Канады и Австралии, передает "Европейская правда".

"Россия продолжает с оружием нарушать территориальную целостность Украины. Это еще одна страна на европейском континенте, чьи границы пытаются изменить силой ... Украина не должна быть забытой в мире, где предостаточно вопросов, претендующих на международное внимание", – сказано в заявлении.

Парламентарии отметили, что война на Донбассе длится уже более 6 лет и она унесла жизни более 13 000 человек, а также заставила покинуть свои дома более 1,5 млн человек. они также напомнили о сбитом российским "Буком" рейсе МН17, на борту которого погибли 298 граждан разных стран мира.

"В День независимости Украины мы заверяем в нашей дружбе с украинским народом. Мы возобновим наши усилия по поддержке Украины и ее союзников для достижения мира", – отмечено в обращении.

В свою очередь поздравления Украине направили от президента США Дональда Трампа и Государственного департамента, в котором также содержится призыв к России вернуть Киеву контроль над всей ее территорией в международно признанных границах.

"Наша поддержка свободной, устойчивой и независимой Украины остается непоколебимой. Мы остаемся преданными дипломатическим усилиям для остановки продолжающейся российской агрессии на Востоке Украины. Как мы отметили в Крымской декларации, США не признает попытку России аннексировать Крым и будет продолжать эту политику, пока Россия не передаст Украине полный контроль над всей ее территорией", – отметил госсекретарь Майк Помпео.

"США настойчиво поддерживают реформы в Украине, мы поддерживаем всех украинцев, будь то в правительстве, бизнесе или в гражданском обществе, чьи усилия способствуют верховенству права, экономическому росту, привлекают иностранные инвестиции и ускоряют евроатлантическую интеграцию Украины", – добавил Дональд Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 24 августа, украинцы отмечают 29-ю годовщину независимости. Именно в этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.

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