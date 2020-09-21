В деле Юрченко должно быть десяток подозрений, но его "слили", – Шабунин

Глеб Иванов Политика 11:31, 21.09.2020

Спецоперация по разоблачению коррупционной схемы с участием нардепа из "Слуги народа" Александра Юрченко была сорвана вероятно из-за утечки информации из Офиса генпрокурора.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он отметил, что сейчас по делу инкриминируется только эпизод о передаче 13 тысяч долларов, тогда как на записях говорится о 200 тысячах долларов.

"Почему не инкриминируется второй эпизод? Он 13 тысяч взял, поправки зарегистрировал, а далее речь идет о 200 тысячах – для голосования поправок в комитете, затем в зале. Почему инкриминируется эта часть? Потому что передача денег не состоялась. НАБУ очень непрозрачно намекает, что операция была сорвана", – отметил Шабунин.

Он подчеркнул, что об операции знали три учреждения – НАБУ, САП и Генпрокуратура.

"НАБУ, САП – зачем им сливать свою собственную операцию? Я более чем уверен, что "потекло" из Офиса генпрокурора. В итоге – один депутат подозревается. А если бы деньги были переданы, он же понес бы их в комитет. А потом – зал. Так эта вся операция должна была закончиться десятком подозрений депутатам. Именно поэтому операцию слили", – отметил Шабунин.

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