В деле Юрченко должно быть десяток подозрений, но его "слили", – Шабунин
Спецоперация по разоблачению коррупционной схемы с участием нардепа из "Слуги народа" Александра Юрченко была сорвана вероятно из-за утечки информации из Офиса генпрокурора.
Об этом в интервью "Украинской правде" заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он отметил, что сейчас по делу инкриминируется только эпизод о передаче 13 тысяч долларов, тогда как на записях говорится о 200 тысячах долларов.
"Почему не инкриминируется второй эпизод? Он 13 тысяч взял, поправки зарегистрировал, а далее речь идет о 200 тысячах – для голосования поправок в комитете, затем в зале. Почему инкриминируется эта часть? Потому что передача денег не состоялась. НАБУ очень непрозрачно намекает, что операция была сорвана", – отметил Шабунин.
Он подчеркнул, что об операции знали три учреждения – НАБУ, САП и Генпрокуратура.
"НАБУ, САП – зачем им сливать свою собственную операцию? Я более чем уверен, что "потекло" из Офиса генпрокурора. В итоге – один депутат подозревается. А если бы деньги были переданы, он же понес бы их в комитет. А потом – зал. Так эта вся операция должна была закончиться десятком подозрений депутатам. Именно поэтому операцию слили", – отметил Шабунин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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