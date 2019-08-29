"В декабре должен быть третий Майдан": в "Слуге народа" сделали новое заявление о "перевороте Порошенко"

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая заявила, что государственный переворот, фейк о котором ранее подхватили в партии, якобы должен состояться в декабре, но доказательств у нет, просто она "так чувствует".

Соответствующий комментарий она дала журналистам в кулуарах Рады во время первого заседания ВРУ ІХ созыва в четверг, 29 августа.

Комментируя свое СМС-сообщение, которое удалось сфотографировать журналистам, о государственном перевороте, который якобы готовит Порошенко, она отметила, что фейков не распространяет, поскольку доказательств не приводит. По ее словам, она писала просто то, "что чувствует".

Елизавета Богуцкая Скрин видео

"То, что Порошенко хочет вернуться к власти и может использовать различные методы, он и сам не скрывает. Перед вторым туром президентских выборов был суд с попыткой не допустить Зеленского к власти", – отметила она.

"Когда Зеленского уже выбрали, здесь, в ВРУ, депутат (от партии "Самопомощь" Оксана - Ред.) Сыроед внесла законопроект по снятию всех полномочий с президента Украины. Я считаю, что это была попытка государственного переворота. После того, как это не состоялось, очень долго ВРУ не могла назначить дату инаугурации. Это затягивание времени тоже очень било по имиджу президента и все понимали, что это для того, чтобы не допустить Зеленского к власти", – продолжила Богуцкая.

"Когда София Федина (украинская певица, известная как "голос Майдана", член партии "ЕС" – Ред.) говорит о своей подруге, которая родила на один Майдан одного ребенка, на второй Майдан – второго ребенка, и сейчас беременна и должна родить в декабре – то мы понимаем, что это посыл к тому, что в декабре должен быть новый Майдан", – заявила нардеп.

Она также отметила, что перепиской занималась не в рабочее время, а во время перерыва. При этом она призналась, что знала, что ее снимают и писала СМС именно для того, чтобы увидели журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты. В повестку дня первого заседания включено 27 пунктов , в частности организационного и кадрового характера.

Спикером парламента избрали главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария.

Затем Верховная Рада Украины утвердила на должности премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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