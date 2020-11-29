В Черновцах проходит второй тур выборов мэра: все детали

Мирослав Семенюк Политика 08:29, 29.11.2020 Обновлено: 09:38, 29.11.2020

В воскресенье, 29 ноября, в Черновцах проходит второй тур выборов городского головы.

На пост мэра претендуют Роман Кличук от партии "Единая альтернатива" и лидер партии "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин.

Также 29 ноября проходят выборы в Першотравневский сельский совет Никопольского району Днепропетровской области.

На избирательных участках действуют правила безопасности в связи с пандемией коронавируса: необходимо иметь маску и пишущую ручку, соблюдать дистанцию, а при наличии симптомов простуды проголосовать в отдельной кабинке.

Результаты голосования должны быть установлены до 4 декабря включительно.

OBOZREVATEL следит за ходом выборов в режиме онлайн.

08:00 – Избирательные участки открылись и будут работать до 20:00.

09:00 – В полиции сообщили, что 112 участков в Черновцах открылись вовремя и без нарушений. Публичную безопасность и порядок на избирательных участках обеспечивают почти 250 правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам первого тура Роман Кличук получил 27,29% голосов, а Виталий Михайлишин – 21,33%.

Ранее второй тур выборов мэра Черновцов оказался под угрозой срыва после того, как четыре партии решили исключить своих представителей из участковых избирательных комиссий.

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