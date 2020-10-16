В Черновцах попросили у Зеленского экономическую фри-зону для Буковины

Кандидат в мэры Черновцов от партии "Слуга народа" Виталий Другановский попросил президента Владимира Зеленского дать Буковине статус свободной экономический зоны.

Об этом он сказал во время прямого эфира на Facebook. Он предупредил, что в противном случае Черновцы станут "городом обанкроченных предпринимателей".

Другановский предложил включить шестым пунктом в анкету опроса населения, который состоится 25 октября, такой вопрос: "Поддерживаете ли вы создание в Черновицкой области свободной экономической зоны "Черновцы"?".

"Кроме необходимости привлечения инвестиций на Донбасс, я хочу предложить вам обратить внимание на проблемы и состояние экономики Буковины. Так как Черновцы первыми в Украине приняли на себя удар коронавируса COVID-19 и больше всего пострадал от этой пандемии именно мой город, то экономика региона находится в крайне тяжелом состоянии", – заявил он.

Другановский напомнил, что Черновцы издавна славились как город предпринимателей, в котором и сейчас живут талантливые и трудолюбивые люди. Кандидат в мэры спрогнозировал, что восстановление от удара по экономике регион будет проходить десятилетиями, если не ввести специальный инвестиционный режим хотя бы на 5-10 лет. Этого времени должно хватить на завершение стратегических объектов и создание своей "кремниевой долины".

"Восстановление экономики нашего города после завершения пандемии, без специального инвестиционного режима, будет происходить в течение десятилетий. Если не принять срочных мер, Черновцы рискуют "прославиться" как город обанкротившихся предпринимателей", – добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский озвучил окончательный список вопросов в день выборов. Один из них звучит так: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?"

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