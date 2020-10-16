В Черновцах попросили у Зеленского экономическую фри-зону для Буковины

Кандидат в мэры Черновцов от партии "Слуга народа" Виталий Другановский попросил президента Владимира Зеленского дать Буковине статус свободной экономический зоны.

Об этом он сказал в во время прямого эфира на Facebook. Он предупредил, что в противном случае Черновцы станут "городом обанкроченных предпринимателей".

Другановский предложил включить шестым пунктом в анкету опроса населения, который состоится 25 октября, такой вопрос: "Поддерживаете ли вы создание в Черновицкой области свободной экономической зоны "Черновцы"?".

"Кроме необходимости привлечения инвестиций на Донбасс, я хочу предложить вам обратить внимание на проблемы и состояние экономики Буковины. Так как Черновцы первыми в Украине приняли на себя удар коронавируса COVID-19 и больше всего пострадал от этой пандемии именно мой город, то экономика региона находится в крайне тяжелом состоянии", – заявил он.

Другановский напомнил, что Черновцы издавна славились как город предпринимателей, в котором и сейчас живут талантливые и трудолюбивые люди. Кандидат в мэры спрогнозировал, что восстановление от удара по экономике регион будет проходить десятилетиями, если не ввести специальный инвестиционный режим хотя бы на 5-10 лет. Этого времени должно хватить на завершение стратегических объектов и создание своей "кремниевой долины".

"Восстановление экономики нашего города после завершения пандемии, без специального инвестиционного режима, будет происходить в течение десятилетий. Если не принять срочных мер, Черновцы рискуют "прославиться" как город обанкротившихся предпринимателей", – добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский озвучил окончательный список вопросов в день выборов. Один из них звучит так: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?"

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