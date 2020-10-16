В Черновцах попросили у Зеленского экономическую фри-зону для Буковины
Кандидат в мэры Черновцов от партии "Слуга народа" Виталий Другановский попросил президента Владимира Зеленского дать Буковине статус свободной экономический зоны.
Об этом он сказал в во время прямого эфира на Facebook. Он предупредил, что в противном случае Черновцы станут "городом обанкроченных предпринимателей".
Другановский предложил включить шестым пунктом в анкету опроса населения, который состоится 25 октября, такой вопрос: "Поддерживаете ли вы создание в Черновицкой области свободной экономической зоны "Черновцы"?".
"Кроме необходимости привлечения инвестиций на Донбасс, я хочу предложить вам обратить внимание на проблемы и состояние экономики Буковины. Так как Черновцы первыми в Украине приняли на себя удар коронавируса COVID-19 и больше всего пострадал от этой пандемии именно мой город, то экономика региона находится в крайне тяжелом состоянии", – заявил он.
Другановский напомнил, что Черновцы издавна славились как город предпринимателей, в котором и сейчас живут талантливые и трудолюбивые люди. Кандидат в мэры спрогнозировал, что восстановление от удара по экономике регион будет проходить десятилетиями, если не ввести специальный инвестиционный режим хотя бы на 5-10 лет. Этого времени должно хватить на завершение стратегических объектов и создание своей "кремниевой долины".
"Восстановление экономики нашего города после завершения пандемии, без специального инвестиционного режима, будет происходить в течение десятилетий. Если не принять срочных мер, Черновцы рискуют "прославиться" как город обанкротившихся предпринимателей", – добавил он.
Напомним, президент Владимир Зеленский озвучил окончательный список вопросов в день выборов. Один из них звучит так: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?"
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в частности ответить на пять важных для общества вопросов.
В Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания относительно курса развития страны.
15 октября в соцсетях распространили полный список вопросов от Зеленского.
Вопрос Зеленского о свободной экономической зоне на Донбассе вызвал в основном негативную реакцию в социальных сетях.
Заместитель директора Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта заявил, что свободная экономическая зона на Донбассе не сработает из-за плохого инвестиционного климата в Украине.
Позже в "Слуге народа" признались, кто заплатит за опрос от Зеленского.