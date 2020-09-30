В Чернигове нардеп устроил драку из-за билбордов конкурента. Видео

В Черниговской области депутат якобы нанес телесные повреждения местному жителю и спускал шины в автомобиля конкурента.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Черниговской области в Facebook. Сообщается, что полицейские передали в прокуратуру материалы проверки конфликта.

"В Черниговский отдел полиции поступило сообщение о нанесении телесных повреждений местному жителю народным депутатом Украины. Полицейские провели проверку этой информации и передали материалы в Черниговскую местную прокуратуру для определения подследственности по дальнейшему досудебному расследованию в соответствии со статьей 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины", – отметили в полиции.

В сообщении правоохранителей не называется фамилия народного избранника, устроившего драку.

Вместе с тем, по данным местного телеканала "Детинец", конфликт спровоцировал нардеп от "Слуги народа" Олег Семинский. На билборде в центре Чернигова снимали рекламу кандидата в мэры Чернигова от СН Юрия Тарасовца. Семинский заблокировал подъезд к рекламному щиту, а затем ударил совладельца фирмы, обслуживающей борды. Кроме того, по информации канала, он спустил шины в нескольких авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива озвучил неоднозначное высказывание о том, что украинцам как нации якобы грозит гибель и полное исчезновение.