В Чернигове машину Рабиновича забросали яйцами. Видео инцидента

Авто народного депутата Украины от фракции ОПЗЖ Вадима Рабиновича забросали яйцами во время его визита в город Чернигов.

Об этом сам парламентарий рассказал на личной странице в Facebook. Политик пригрозил активистам ответственностью за препятствование работе нардепа, а также обозвал "обезьянами", которых следует использовать "вместо лошадей" для работы на благо страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пообщались с очень интересными радикалами, которые бегали за нашими машинами, блокировали нам дорогу и разбрасывались сельскохозяйственными продуктами", – сказал Рабинович.

Рабинович пригрозил митингующим иском Скриншот видео

Со своей стороны протестующие объяснили свой поступок тем, что автомобиль нардепа ехал зеленой зоной в историческом месте.

На инцидент уже отреагировали в Национальной полиции. На сайте ведомства сообщили, что на месте происшествия были задержаны около десяти человек, ведь кроме забрасывания машины яйцами, там произошли и столкновения митингующих с правоохранителями.

"Во время визита в Чернигов народного депутата Верховной Рады Украины группа радикально настроенных молодых людей пыталась перекрыть движение транспорта нардепа и забросала яйцами его автомобиль. Полицейские, осуществлявшие охрану общественного порядка, пытались прекратить столкновения. Впрочем, группа молодых людей перебросила свою агрессию на полицейских и распылила в их сторону аэрозоль раздражающего действия из баллончиков. Одному правоохранителю нанесены телесные повреждения, он направлен в больницу для оказания медицинской помощи", – сообщили в пресс-службе НПУ.

Автомобиль забросали яйцами якобы из-за проезда по зеленой зоне Скриншот видео

В связи с этим было задержано около десятка участников столкновений и доставлено их в Черниговское отделение полиции для дачи показаний. Сейчас идет процесс задержания других активных участников.

"Полиция устанавливает роль каждого участника стычки. Их действиям будет дана юридическая оценка. Уже открыто уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января в Харькове на митинге в поддержку русскоязычных школ забросали яйцами его организатора – экс-депутата горсовета, председателя местного отделения ОПЗЖ Андрея Лесика.