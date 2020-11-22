В Черкассах устроили подвоз людей на избирательные участки. Фото

Мирослав Семенюк Политика 16:12, 22.11.2020 Обновлено: 16:24, 22.11.2020

В Черкассах наблюдатели зафиксировали систематический подвоз избирателей на участки одними и теми же автомобилями.

Как сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook, водитель остается за рулем, избиратель идет голосовать, затем возвращается в машину.

"За время наблюдения таких визитов одних и тех же автомобилей зафиксировано до 10 случаев, что может свидетельствовать о задействовании "сеток" для подкупа избирателей", – говорится в сообщении.

При этом речь идет о тех же участках, где ранее было зафиксировано фотографирование бюллетеней.

Наблюдатели КИУ сообщили в полицию.

Визитов одних и тех же автомобилей зафиксировано до 10 случаев
Facebook Комитета избирателей Украины
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Киевской области разоблачила 27-летнего мужчину, который в Борисполе перед местными выборами 25 октября организовал "сетку" по скупке голосов стоимостью 500 гривен за каждый.

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Политика

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