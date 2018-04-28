В Черкассах разгорелся политический скандал: в здание ОГА вызвали полицию

В Черкассах заблокировали работу территориальной избирательной комиссии, ее членов не пускают на свое рабочее место работники горсовета и охранники.

Об этом заявил экс-секретарь горсовета Александр Радуцкий.

"Работа ТИК заблокирована. Закон Тимошенко в Черкассах не работает. ВО "Батьківщина" превратилась в Партию регионов", - написал он в Facebook.

Новости Ляшко взял под опеку детдом в Черкассах

Также Радуцкий добавил, что в городской совет вызвали полицию и готовят обращение к председателю Черкасской ОГА Юрия Ткаченко.

Как сообщал "Обозреватель", в Черкассах уже несколько месяцев длится парламентский политический кризис. А 29 января сессия горсовета, где голосовали за бюджет, вообще превратилась в кровавую разборку.