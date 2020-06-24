Вопреки кремлевским мифам, популярным и на Западе, Крым не имеет глубокой связи с отечественной историей России.

Об этом немецкому изданию Focus рассказал внештатный научный сотрудник Центра европейской безопасности в Праге Андреас Умланд. России будет все тяжелее и тяжелее содержать аннексированный ею полуостров.

"Во времена, когда россияне все больше страдают от последствий коронакризиса, они все меньше будут готовы тратить дефицитные финансовые ресурсы на дотации далекому полуострову", – сказал политолог.

По его мнению, отсылка Путина к воссоединению Германии в его выступлении по поводу аннексии Крыма 18 марта 2014 года очень сомнительна.

"Нельзя сравнивать ни Крым с "Германской Демократической Республикой", ни сегодняшнюю Россию с Западной Германией 1990 года. Но при всех различиях немецкий пример дает российскому народу явный урок: как усвоили за 30 лет немцы, экономическая и социальная интеграция новых территорий в существующее государство – это дорогостоящее предприятие”, – подчеркнул Умланд.

По словам ученого, вопреки распространенным стереотипам, территория сегодняшней Российской Федерации в историческом смысле мало связана с Крымом, завоеванным Екатериной II в 1783 году.

"С 1802 по 1917 год Крым был частью Таврической губернии, которая связывала Крым с сегодняшней южной материковой Украиной. С 1954 года по 1991 год Крым был частью Украинской Советской Республики. Поэтому после распада СССР он перешел независимой Украине, что официально признал тогдашний российский президент Борис Ельцин в знаменитом Беловежском соглашении 1991 года и ратифицировал российский парламент. В 2003 году принадлежность Крыма Украине признал и второй президент России Владимир Путин в еще одном полностью ратифицированном договоре о российско-украинской границе", – уточнил политолог.

Он подчеркнул, что в отличие от России и Крыма, восток и запад Германии были на протяжении столетий едины в историческом, политическом и демографическом плане. При этом инфраструктура Восточной и Западной Германии была частично интегрирована еще до 1990 года. А вот присоединить Крым физически России удалось лишь в 2018-2019 годах после строительства Крымского моста через Керченский пролив.

“Однако Крымский мост – это не панацея от всех проблем экономики украинского полуострова и ее интеграции в российскую экономику. В Крыму резко упал украинский и международный туризм, снизился объем инвестиций. Эти потери лишь отчасти были компенсированы туристами и инвесторами из России. Подобные базовые экономические проблемы будут становиться в Крыму все более заметными, если российская экономика в скором времени впадет в рецессию или даже в депрессию", – указал Умланд.

Он также отметил, что в Крыму существуют и другие большие инфраструктурные проблемы, в частности с обеспечением пресной водой. Учитывая значительность будущих бюджетных затрат на содержание полуострова, отсутствие глубокой исторической связи между россиянами и захваченной у Украины территорией, политолог предположил, что аннексия Крыма может продлится недолго.

"Многие самозванные "реалисты" на востоке и западе считают отказ России от своего незаконного расширения территории и возвращение полуострова под контроль Украины несбыточной мечтой. Но реалистичная оценка вероятных будущих процессов внутри Российской Федерации и сохраняющихся инфраструктурных проблем Крыма уже сегодня предсказывает, что некогда популярное завоевание Кремлем черноморской жемчужины – лишь временное явление. Европейским дипломатам и политикам следует уже сегодня настроиться на дальнейшее крупное изменение геополитики Восточной Европы – как только Путин покинет политическую сцену", - заключил ученый.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Станислав Белковский заявил, что президент России Владимир Путин не планирует отдавать аннексированный Крым Украине, поскольку для него оккупация полуострова – "величайшее достижение правления".