В бюллетенях в Донецкой области обнаружили массовые ошибки в фамилиях кандидатов от партии "За майбутнє""

В бюллетенях на выборах в Мариупольского городского совета за несколько дней до дня голосования зафиксирован ряд ошибок. Об этом сообщили в партии "ЗА МАЙБУТНЄ", представители которой обнаружили несоответствия.

Так, в бюллетенях были неправильно указаны фамилии или инициалы некоторых кандидатов. В частности, ошибки содержали бюллетени 2-го, 4-го, 6-го и 7-го территориальных избирательных округов.

Таким образом, выборы в городе могли не состояться. Пришлось срочно печатать партию бюллетеней с верными данными. Исправлены бюллетени на участках получили только накануне дня голосования.

"Это может оказаться как обычной невнимательностью или небрежностью, так и спланированными" ошибками "с целью сорвать выборы в Мариуполе. Мы проследим за тем, чтобы правоохранители дали юридическую оценку случившемуся. Вообще страшно представить, что нас может ожидать на участках и после их закрытия, на этапе подсчета голосов, если уж происходят такие странные вещи. От имени нашей партии мы ответственно заявляем, что будем фиксировать любую мельчайшую фальсификацию и каждое нарушение на участке ", – заявил народный депутат из группы "Партия "ЗА МАЙБУТНЄ", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец.