В Британии поставили категоричное условие возвращения России в G7

Тимур Григоренко Политика 10:37, 30.06.2020 Обновлено: 10:37, 30.06.2020

Возвращение РФ в формат "Большой семерки" невозможен, пока Россия ведет войну против Украины.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала посол Великобритании Мелинда Симмонс, отметив, что даже пандемия COVID-19 не повод, чтобы возвращать Россию в G7.

"Один из нарративов был о том, что в связи с коронавирусом Россию нужно вернуть в "Большую семерку", но Борис Джонсон был первым из лидеров государств G7, который сказал: этого не произойдет, коронавирус – это не причина, чтобы прощать агрессию на востоке Украины или незаконную аннексию Крыма", – отметила она.

Симмонс подчеркнула, что Россия сама исключили себя из G7 из-за подобного рода поведения.

"Прекратите такое поведение, тогда мы можем говорить о "большой семерке" и о санкциях. Но пока вы не выполните свою роль в Минских соглашениях, пока вы не прекратите агрессию против Украины, такие варианты не рассматриваются", – подытожила она.

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