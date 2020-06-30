В Британии поставили категоричное условие возвращения России в G7
Саммит G7.
Возвращение РФ в формат "Большой семерки" невозможен, пока Россия ведет войну против Украины.
Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала посол Великобритании Мелинда Симмонс, отметив, что даже пандемия COVID-19 не повод, чтобы возвращать Россию в G7.
"Один из нарративов был о том, что в связи с коронавирусом Россию нужно вернуть в "Большую семерку", но Борис Джонсон был первым из лидеров государств G7, который сказал: этого не произойдет, коронавирус – это не причина, чтобы прощать агрессию на востоке Украины или незаконную аннексию Крыма", – отметила она.
Симмонс подчеркнула, что Россия сама исключили себя из G7 из-за подобного рода поведения.
"Прекратите такое поведение, тогда мы можем говорить о "большой семерке" и о санкциях. Но пока вы не выполните свою роль в Минских соглашениях, пока вы не прекратите агрессию против Украины, такие варианты не рассматриваются", – подытожила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Дональд Трамп заявил, что присутствия России в G7 "требует здравый смысл". Американский глава решил отложить проведение саммита "Большой семерки" до осени 2020 года и выразил желание пригласить на него РФ.
Великобритания предупредила, что наложит вето на такое решение. Против возвращения РФ выступила и Канада, а также Франция.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество не пускать Россию в G7, пока не будут возвращены оккупированные Донбасс и Крым.