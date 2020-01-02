В Британии Крым "отдали" России: дипломаты раскрыли первые подробности скандала

Британский женский журнал Good Housekeeping опубликовал статью, в который аннексированный Крым был назван "российским".

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании в Facebook, призвав издание не "вводить в заблуждение читателей".

"Безусловно, Крым стоит того, чтобы называться одним из самых желанных туристических мест 2020 года, но он является территорией, находящейся под военной оккупацией", – сказано в сообщении дипломатов.

В материале речь шла о том, как можно попасть в Крым из России на поезде через Керченский мост.

Британские дипломаты пока что официально не отреагировали на скандал.

Good Housekeeping назвал Крым "российским" facebook.com/ukraine.in.uk

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Венгрии телеканал "M1 угодил в скандал, назвав аннексированный Крым в своем сюжете российской территорией.

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