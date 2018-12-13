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В БПП обвинили Тимошенко в сотрудничестве с Коломойским: опубликовано заявление

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Программа "Право на власть" отказала председателю фракции "Блок Петра Порошенко" Артуру Герасимову в участии в эфире.

В заявлении пресс-службы партии "БПП "Солидарность" говорится, что это свидетельствует о том, что лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко состоит в политическом союзе с олигархом Игорем Коломойским.

"Отказ Артуру Герасимову в участии в программе "Право на власть", гостем которой будет Юлия Тимошенко, является публичным доказательством политического союза между ней и владельцем телеканала "1+1" Игорем Коломойским. Телеканал "1+1" отменил лидеру фракции БПП "Солидарность" Артуру Герасимову приглашение принять участие в программе "Право на власть", которая анонсирована на четверг 13 декабря по участию Юлии Тимошенко. Также было отказано в участии и другим представителям нашей политической силы и команды Президента, которые могли бы прийти на программу вместо лидера фракции", – сказано в заявлении.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Уточняется, что Герасимов готов был сократить свое пребывание в Республике Корея, где находится в составе парламентской делегации во главе с председателем Верховной Рады Андрей Парубием, и вернуться в Киев для участия в дискуссии с Тимошенко.

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"Очевидно, что режим наибольшего благоприятствования для Юлии Тимошенко в программе "Право на власть", созданный владельцем телеканала "1+1" Игорем Коломойским – яркое публичное доказательство политического союза, заключенного между ним и Тимошенко. В своих интервью Игорь Валерьевич неоднократно заявлял, что Тимошенко является его фаворитом в ходе президентской избирательной кампании. Однако, какой бы ни была позиция владельца или акционеров, в демократическом обществе она не может быть определяющим императивом для редакционной политики", – подчеркнули в БПП.

Артур Герасимов

Артур Герасимов

"Отмена приглашения для Артура Герасимова или любого другого представителя БПП "Солидарность", очевидно логично связана с требованием, которое он вместе с еще 45-ю народными депутатами выдвинул к Юлии Тимошенко, а именно – предоставить публичные ответы на острые вопросы по фактам коррупции и злоупотребления властью, которые имели место в течение нескольких десятилетий ее длительной политической карьеры, работы в правительстве и бизнесе", – продолжили в БПП.

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

"24"

По данным пресс-службы, парламентарии требуют публичных ответов Тимошенко, почему она не задекларировала большие средства, которые заработала на продажах украинцам российского газа по завышенным ценам.

"И не в этом ли причина ее отказа свидетельствовать против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже и желание ликвидировать "Нафтогаз"? Также депутаты интересуются, почему Тимошенко не сделала ни одного заявления в защиту Грузии, во время нападения на эту страну России в 2008 году, и позволила российским кораблям выйти из Севастополя, а ее политическая сила того же года не голосовала за признание России агрессором против Грузии", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом, 12 июля, в одном из отелей Варшавы заметили Тимошенко и Коломойского. В сети заподозрили, что они не случайно оказались в одном месте в одно время.

Именно в тот же день Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей с поправкой относительно передачи в Высший антикоррупционный суд (ВКС).

Персоны
Артур ГерасимовЮлия ТимошенкоИгорь Коломойский
Место
Украина
Теги
БППВО Батьківщина
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Тимошенко сотрудничала со всеми, кто мог быть полезен ей на каком-то этапе. Сейчас все забывают о её цене на газ в 450 долларов, о её словах Кучме: "Ничего личного, Данилович", и пр, и пр., и пр...
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Натанов Иван
Натанов Иван
крысы. начинайте грызть друг друга, может суки до марта вас тварей не останется.
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Vidok Arni
Vidok Arni
Сука косата... Мабуть її доля покінчити життя так як Чаушеску..
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