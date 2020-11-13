В Борисполе назначили новую дату выборов после смерти мэра от COVID-19
Повторные выборы главы Бориспольской территориальной общины в Киевской области назначены на 31 января 2021 года.
Такую информацию разместила на своем сайте Центральная избирательная комиссия. Напомним, что перевыборы должны состояться в связи со смертью городского главы Анатолия Федорчука, который победил 25 октября.
В общем повторное голосование назначено в 22 областях. Примечательно, что во всех населенных пунктах, кроме Борисполя, оно пройдет в этом году – в одних 15-го, а в других 22 ноября.
Отметим: ранее на сайте Государственного реестра избирателей ориентировочной датой проведения повторных выборов главы Бориспольской ОТО указывалось 27 декабря.
Как сообщал OBOZREVATEL:
мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который был лидером избирательной гонки на пост председателя Бориспольской ОТО, умер 28 октября от коронавируса. Объявления результатов голосования он не дождался.
В соответствии с пунктом 7, части 1 статьи 280 Избирательного кодекса в городе назначили повторные выборы мэра.