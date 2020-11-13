В Борисполе назначили новую дату выборов после смерти мэра от COVID-19

Марина Лисничук Политика 11:04, 13.11.2020 Обновлено: 11:37, 13.11.2020

Повторные выборы главы Бориспольской территориальной общины в Киевской области назначены на 31 января 2021 года.

Такую информацию разместила на своем сайте Центральная избирательная комиссия. Напомним, что перевыборы должны состояться в связи со смертью городского главы Анатолия Федорчука, который победил 25 октября.

В общем повторное голосование назначено в 22 областях. Примечательно, что во всех населенных пунктах, кроме Борисполя, оно пройдет в этом году – в одних 15-го, а в других 22 ноября.

Перечень общин, в которых не избрано городских, поселковых, сельских глав
cvk.gov.ua

Отметим: ранее на сайте Государственного реестра избирателей ориентировочной датой проведения повторных выборов главы Бориспольской ОТО указывалось 27 декабря.

Ранее датой повторных выборов главы Бориспольской ОГО было 27 декабря
cvk.gov.ua

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