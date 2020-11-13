В Борисполе назначили новую дату выборов после смерти мэра от COVID-19

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
5,6 т.

  • С 2006 года главой Бориспольского горсовета был Анатолий Федорчук

  • На местных выборах 2020-го он баллотировался от партии "Наш край"

  • 28 октября Федорчук умер, не дождавшись официальных результатов голосования

Выборы мэра Борисполя

Повторные выборы главы Бориспольской территориальной общины в Киевской области назначены на 31 января 2021 года.

Такую информацию разместила на своем сайте Центральная избирательная комиссия. Напомним, что перевыборы должны состояться в связи со смертью городского главы Анатолия Федорчука, который победил 25 октября.

В общем повторное голосование назначено в 22 областях. Примечательно, что во всех населенных пунктах, кроме Борисполя, оно пройдет в этом году – в одних 15-го, а в других 22 ноября.

Перечень общин, в которых не избрано городских, поселковых, сельских глав

Отметим: ранее на сайте Государственного реестра избирателей ориентировочной датой проведения повторных выборов главы Бориспольской ОТО указывалось 27 декабря.

Ранее датой повторных выборов главы Бориспольской ОГО было 27 декабря

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаБориспольНовости Киева и Киевской области Выборы в Киеве и областиМестные выборы в Украине 2020ЦИКАнатолий Федорук