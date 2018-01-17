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В ближайшие годы: России спрогнозировали серьезные проблемы

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Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк спрогнозировал России серьезные социально-экономические проблемы на 2019-2020 годы.

Об этом он заявил в программе "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина".

"Я убежден, что санкции будут продолжать работать. На самом деле, ситуация в России сегодня достаточно сложная. Я думаю, что год-два и она будет критическая. И как бы Путин не пытался с помощью своей пропаганды, у него есть поддержка, это правда, и мы понимаем почему, потому эти выборы он выиграет. Но в ближайшие годы, я думаю, с 2019 - 2020 года в России начнутся серьезные социально-экономические проблемы. Убежден, что начнутся бунты", - отметил Шкиряк.

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По его мнению, санкции против России будут только усиливаться. Он также напомнил, что Украина получит от США летальное оборонительное оружие.

"Могу сказать, что, по моей информации, противотанковые ракетные системы "Джавелин" входят в перечень этого вооружения. Я убежден, что санкции будут продолжать работать. На самом деле ситуация в России сегодня достаточно сложная", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", посол США Мари Йованович рассказала, что Украина получит ПТРК Javelin бесплатно после определенной процедуры.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтВоенная помощь УкраинеСанкции против России
Персона
Зорян Шкиряк
Место
Россия
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