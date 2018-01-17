В ближайшие годы: России спрогнозировали серьезные проблемы

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк спрогнозировал России серьезные социально-экономические проблемы на 2019-2020 годы.

Об этом он заявил в программе "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина".

"Я убежден, что санкции будут продолжать работать. На самом деле, ситуация в России сегодня достаточно сложная. Я думаю, что год-два и она будет критическая. И как бы Путин не пытался с помощью своей пропаганды, у него есть поддержка, это правда, и мы понимаем почему, потому эти выборы он выиграет. Но в ближайшие годы, я думаю, с 2019 - 2020 года в России начнутся серьезные социально-экономические проблемы. Убежден, что начнутся бунты", - отметил Шкиряк.

По его мнению, санкции против России будут только усиливаться. Он также напомнил, что Украина получит от США летальное оборонительное оружие.

"Могу сказать, что, по моей информации, противотанковые ракетные системы "Джавелин" входят в перечень этого вооружения. Я убежден, что санкции будут продолжать работать. На самом деле ситуация в России сегодня достаточно сложная", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", посол США Мари Йованович рассказала, что Украина получит ПТРК Javelin бесплатно после определенной процедуры.