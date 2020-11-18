Украина предложила в ТКГ обмен пленными до 25 декабря, – Арестович

Обмен пленными между Украиной и Россией может пройти до конца текущего года.

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш". По его словам, украинская сторона предложила боевикам обменяться удерживаемыми лицами до Рождества, 25 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Также он отметил, что политические советники начали подготовку к встрече нормандской четверки, которая должна состояться в 2020 году.

"Политические советники, насколько мне известно, договариваются об организации именно такой встречи. Там идет практическая работа", – подчеркнул Арестович.

Подобная встреча необходима Украине, чтобы подвести итоги прошлого года и для принятия новых решений на высшем политическом уровне, сказал он.

О ситуации с обменом пленными во время эфира также рассказал первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Он отметил, что работа по обмену по формуле "всех на всех" ведется на всех уровнях, в том числе и в Офисе президента Украины. Однако именно сейчас речь идет об обмене конкретных 11 человек.

"Соответствующий список Украина подготовила и передала и ждет встречных предложений со стороны ОРДЛО об обмене. Пока мы таких предложений не имеем ", – подчеркнул он.

Это первый этап работы, следующий – это обмен всех на всех, уточнил Кравчук.

"Это уже второй этап, который требует более глубокого анализа ситуации, поиска тех людей и конкретных фамилий тех, кого надо менять. Такая работа уже проводится", – сказал глава украинской делегации.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что президент Владимир Зеленский попросил главу Международного Комитета Красного Креста Петера Маурера посодействовать в получении от боевиков так называемых ЛНР и ДНР списки для ускорения обмена "всех на всех". Он также приветствовал желание Маурера посетить Донбасс с обеих сторон линии разграничения.