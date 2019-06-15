"В ближайщее время": Зеленский пообещал деньги Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость в развитии инфраструктуры Донбасса при помощи иностранных инвесторов.
Деньги региону он пообещал во время рабочего визита в Мариуполь, 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", – добавил президент.
Владимир Зеленский
LIGA.net
Кроме того, Зеленский встретился с молодежью и представителями местного бизнеса. Он подчеркнул, что малый и средний бизнес – это "кровь для организма страны".
Также, во время встречи глава Украины отметил важность проведения реформы правоохранительных органов в стране и создания "государства в смартфоне". Президент добавил, что сейчас готовятся законопроекты, которые будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса.
"Главная цель – "государство в смартфоне", чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками", – отметил он.
Рабочий визит Зеленского в Мариуполь
president.gov.ua
Рабочий визит Зеленского в Мариуполь
president.gov.ua
Рабочий визит Зеленского в Мариуполь
president.gov.ua
Рабочий визит Зеленского в Мариуполь
president.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мариуполе случился ажиотаж вокруг анонсированного экологического митинга. Его внезапно объявили после того, как стало известно о внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.
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