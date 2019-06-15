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"В ближайщее время": Зеленский пообещал деньги Донбассу

8.8тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость в развитии инфраструктуры Донбасса при помощи иностранных инвесторов.

Деньги региону он пообещал во время рабочего визита в Мариуполь, 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", – добавил президент.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

LIGA.net

Кроме того, Зеленский встретился с молодежью и представителями местного бизнеса. Он подчеркнул, что малый и средний бизнес – это "кровь для организма страны".

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Также, во время встречи глава Украины отметил важность проведения реформы правоохранительных органов в стране и создания "государства в смартфоне". Президент добавил, что сейчас готовятся законопроекты, которые будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

"Главная цель "государство в смартфоне", чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками", – отметил он.

Рабочий визит Зеленского в Мариуполь

Рабочий визит Зеленского в Мариуполь

president.gov.ua

Рабочий визит Зеленского в Мариуполь

Рабочий визит Зеленского в Мариуполь

president.gov.ua

Рабочий визит Зеленского в Мариуполь

Рабочий визит Зеленского в Мариуполь

president.gov.ua

Рабочий визит Зеленского в Мариуполь

Рабочий визит Зеленского в Мариуполь

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мариуполе случился ажиотаж вокруг анонсированного экологического митинга. Его внезапно объявили после того, как стало известно о внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

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Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаМариуполь
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Скирда Женя
Скирда Женя
с некоторых пор на все обещания зеленского надо уточнять (на всякий случай) не шутит ли он?
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Чан Джеки
Чан Джеки
акто тебе верит
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Smith Lera
Smith Lera
Яка на хер держава в смартфоні,це зовсім не з опери про лібертаріанство, яке цей блазеньбені намагається просунути в Україні. То ж зелохи пора вже мати виделку, щоб знімати цю локшину з вух.
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