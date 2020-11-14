В библиотеки на Луганщине привезли первые книги "Дело Василия Стуса", – Геращенко

Более 600 экземпляров книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" по инициативе председателя Львовского облсовета Александра Ганущина были приобретены для библиотек Луганщины. Первые книги уже прибыли в Северодонецк – об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"По инициативе Александра Ганущина более 600 книг "Дело Василия Стуса" будет передано 273 школьным библиотекам и 297 библиотекам сети культуры на Луганщине. Книги закуплены Львовским областным советом за счет бюджета для всех библиотек Львовщины и Луганщины. Восток и Запад вместе! Сегодня Александр с коллегами на Луганщине. Первые книги уже передали местным библиотекам. Мы приветствуем эту правильную инициативу. Спасибо, господин Александр, спасибо Львовскому облсовету", – пишет Геращенко.

"Субботнее продуктивное утро. Презентовали с друзьями львовянами "Дело Василия Стуса" в Луганской области. Первые 600 экземпляров книги доставлены" Европейской Солидарностью "Луганщины в город Северодонецк. В ближайшее время на полках каждой библиотеки учебных заведений и учреждений культуры на Луганщине можно будет увидеть и почитать эту книгу", – рассказал председатель Луганской территориальной организации партии Сергей Шакун.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Порошенко назвал позором для истца, и для суда о запрете книги Кипиани.