В Берлине пройдет встреча советников стран "нормандской четверки": Козак уже прибыл

Дмитрий Козак и Андрей Ермак встретятся в Берлине.

В пятницу, 3 июля, в Берлине начнется встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Украины, России, Германии и Франции), которые обсудят урегулирование ситуации на Донбассе.

Как сообщает ТАСС, российский представитель Дмитрий Козак уже прибыл в столицу Германии.

Источник в российской делегации отметил, что предметом встречи станет широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию.

Украинскую делегацию на встрече будет возглавлять вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, также в нее войдет глава Офиса президента Андрей Ермак.

"В рамках встречи планируется обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в "нормандской формате" в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств "нормандской четверки" в Берлине", – сообщила пресс-служба ОПУ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о прорыве "нормандского формата" после разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.