В Беларуси на госТВ назвали Украину "бывшей УССР". Фотофакт

Белорусский государственный телеканала CTV в своем сюжете назвал Украину "бывшей УССР".

Соответствующий скриншот обнародовал на своей странице в Facebook журналист Юрий Смирнов. На нем видно, что новость о коронавирусе в Украине протитрована "Бывшая УССР" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Журналист добавил, что подобным образом называют Литву (бывшей советской литовской республикой) и Польшу (бывшей польской народной республикой).

"Вот и настала очередь для жесткого ответа Лукашенко на действия Украины. Думаете, зеркальные санкции? Нет. Экономическая блокада или разрыв дипломатических отношений? Где там… Хуже и тупее. Теперь в сюжетаж на государственном белорусском телевидении Украину титруют как "бывшая УССР"", – написал Смирнов.

В свою очередь народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко назвал это провокацией.

"На белорусских госканалах называют Украину "бывшая УССР". Это откровенная провокация", – написал он в своем Telegram-канале.

Пользователи соцсетей с иронией восприняли такие действия телеканала. Они считают, что можно было бы придумать что-то более оригинальное.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусские дипломаты назвали заявления Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, Министра иностранных дел Украины и других первых лиц государства по ситуации в Беларуси "недружественными жестами" и "попытками вмешательства" во внутренние дела их страны.

Напомним, что США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированы.