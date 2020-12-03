В "Батьківщині" потребовали немедленного восстановления электронного декларирования
Верховная Рада должна безотлагательно принять законы, которые восстанавливают ответственность за недекларирование чиновниками своих доходов.
Об этом заявил заместитель председателя партии "Батьківщина" Сергей Соболев во время брифинга в Верховной Раде. Он отметил, что новый год страна должна войти с действующими антикоррупционными механизмами.
"Позиция нашей фракции абсолютно четкая. Она заключается в том, что мы должны принять этот законодательный акт, и он должен вступить в действие до 1 января. И уже с 1 января все, кто по закону обязан декларировать свои доходы, должны это делать", – подчеркнул политик.
Он отметил, что восстановление эффективной работы антикоррупционной системы – один из ключевых вопросов, которые сейчас беспокоят и фракцию "Батьківщина", и абсолютно всех граждан страны. А дальнейшее промедление в его решением – фактически срывает начало декларирования 2020 года.
"И 2020 год, так же как 2017, 2018, 2019, после соответствующего решения Конституционного Суда останется без деклараций, их публикации, официального обнародования и ответственности административной, уголовной за недостоверные данные", – предостерег Соболев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный Суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что решение Конституционного Суда угрожает национальной безопасности страны.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что система электронных деклараций будет работать – на днях необходимые законопроекты разработают и внесут в парламент.
Также глава НАПК Александр Новиков заявил, что КС планирует отменить ряд законов, которые касаются украинского языка, земельной реформы и создания Высшего антикоррупционного суда.