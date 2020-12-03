В "Батьківщині" потребовали немедленного восстановления электронного декларирования

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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В 'Батьківщині' потребовали немедленного восстановления электронного декларирования

Верховная Рада должна безотлагательно принять законы, которые восстанавливают ответственность за недекларирование чиновниками своих доходов.

Об этом заявил заместитель председателя партии "Батьківщина" Сергей Соболев во время брифинга в Верховной Раде. Он отметил, что новый год страна должна войти с действующими антикоррупционными механизмами.

"Позиция нашей фракции абсолютно четкая. Она заключается в том, что мы должны принять этот законодательный акт, и он должен вступить в действие до 1 января. И уже с 1 января все, кто по закону обязан декларировать свои доходы, должны это делать", – подчеркнул политик.

Он отметил, что восстановление эффективной работы антикоррупционной системы – один из ключевых вопросов, которые сейчас беспокоят и фракцию "Батьківщина", и абсолютно всех граждан страны. А дальнейшее промедление в его решением – фактически срывает начало декларирования 2020 года.

"И 2020 год, так же как 2017, 2018, 2019, после соответствующего решения Конституционного Суда останется без деклараций, их публикации, официального обнародования и ответственности административной, уголовной за недостоверные данные", – предостерег Соболев.

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