В баре за 30 минут: в самом отдаленном избирательном участке завершились выборы в Раду

В Антарктиде на станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Как сообщает Национальный антарктический научный центр, выборы в наиболее отдаленном от страны избирательном участке начались в 8:00 по местному времени (14:00 по Киеву) и длились 30 минут.

О всех подробностях проведения выборов в Раду 21 июля в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.

Иллюстрация. Станция "Академик Вернадский" УНН

В волеизлиянии приняли участие 12 граждан Украины – все участники 24-й Украинской антарктической экспедиции.

Полярники голосовали только за общенациональными списками партий, так как спецучасток в Антарктиде не прикреплялся ни к одному из мажоритарных округов.

К тому же, проголосовавшие использовали не "живые" бюллетени, а их распечатанные сканкопии, которые накануне им направил ЦИК.

Голосование на выборах в Раду в Антарктиде uac.gov.ua

Указывается, что участники экспедиции установили в помещении станционного бара "Фарадей" самодельную кабинку для голосования и урну из пластикового контейнера для еды.

В присутствии всех проголосовавших произошел подсчет голосов, а сканкопию протокола результатов голосования сразу через интернет отправлили в Киев.

Ответственность за обеспечение процесса голосования возложена на избирательную комиссию, созданную из участников экспедиции.

Голосование на выборах в Раду в Антарктиде uac.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL:

21 июля 2019 года в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории страны в 8:00 и закроются для подсчета голосов в 20:00.

Выборы также стартовали на заграничных участках. Первым, в час ночи, открылся избирательный участок в Австралии.

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По состоянию на 16:00 21 июля явка избирателей на выборы составила 33,74%.

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