В Бахмуте мэр седьмой раз переизбрался, став главой ОТО

Действующий мэр Бахмута, что на Донеччине, Алексей Рева в седьмой возглавил город. В частности, по результатам местных выборов именно он станет главой Бахмутской объединенной территориальной общины.

Данные голосования обнародовала городская территориальная избирательная комиссия – за Реву отдали свои голоса 77,99% избирателей. А в городской совет прошли четыре партии, сообщает "Суспільне".

"У нас было общее количество избирателей, которые были включены в списки, – 59 тысяч 655. Проголосовали 24 тысячи 349 человек. Наибольшее количество голосов набрал Рева Алексей Александрович – 18 734, это 77,99%", – рассказала заместитель председателя Бахмутской городской ТИК Татьяна Гавжеева.

По ее словам, партия "Порядок" взяла 15 мандатов, ОПЗЖ – 11 "Слуга народа" – девять и "Опоблок" – три.

Она также подчеркнула, что второго тура выборов на пост главы Бахмутской ОТО не будет. Всего за это кресло соревновались девять кандидатов.

Отметим, что Алексей Рева возглавляет Бахмут уже 30 лет, юбилей на посту отпраздновал в 2020 году. Хотя на первых выборах он победил уже после провозглашения независимости в 1991 году, но был еще советским представителем власти.

Алексей Рева возглавляет Бахмут на протяжении 30 лет

На этих местных выборах кандидаты на пост главы объединенной территориальной общины боролись за то, чтобы возглавить Бахмут и прилегающие окрестности. Территорию влияния расширили после объединения в рамках децентрализации.

Как сообщал OBOZREVATEL, на местных выборах в Донецкой области, которые состоялись 25 октября, лидирует партия "Оппозиционная платформа – За жизнь". Согласно результатам опроса, 42,1% избирателей области отдали свои голоса за ОПЗЖ, 10,2% предпочли президентскую партию "Слуга народа", еще 5,5% – партию "Оппозиционный блок".