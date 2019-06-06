В АП опровергли версию об аренде техники из ситуационной комнаты

Заявление пресс-секретаря Петра Порошенко Святослава Цеголко об аренде оборудования для ситуационной комнаты опровергли в Администрации президента Украины.
Об этом говорится в ответе на запрос информагентства "Украинские новости". "Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта (ситуационного центра) и не осуществляло расходов на указанные цели", – ответили в Администрации.
Ситуационная комната во время президентства Порошенко
"Новое Время"
Согласно информации, в 2018 году по требованию АП Госуправление делами предоставило оперативную панель диагональю 84 на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470, камеру для видеоконференцсвязи. На данный момент это оборудование в наличии и находится на учете Госуправления делами.
Ответ АП
"Украинские Новости"
Таким образом Администрация подтвердила заявление бывшего замглавы АП Дмитрия Шимкива о том, что это оборудование не вывозилось и никуда не исчезало.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Секретарь СНБО Александр Данилюк обнародовал видео, в котором показал пустые стены и стеллажи ситуационной комнаты АП, заявив о пропаже мониторов и серверов.
В ответ на это бывший пресс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко заявил, что всю технику Порошенко арендовал на личные средства. После завершения его каденции мониторы и сервера были возвращены арендодателю.
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