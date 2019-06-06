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В АП опровергли версию об аренде техники из ситуационной комнаты

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Заявление пресс-секретаря Петра Порошенко Святослава Цеголко об аренде оборудования для ситуационной комнаты опровергли в Администрации президента Украины.

Об этом говорится в ответе на запрос информагентства "Украинские новости". "Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта (ситуационного центра) и не осуществляло расходов на указанные цели", – ответили в Администрации.

Ситуационная комната во время президентства Порошенко

Ситуационная комната во время президентства Порошенко

"Новое Время"

Согласно информации, в 2018 году по требованию АП Госуправление делами предоставило оперативную панель диагональю 84 на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470, камеру для видеоконференцсвязи. На данный момент это оборудование в наличии и находится на учете Госуправления делами.

Ответ АП

Ответ АП

"Украинские Новости"

Таким образом Администрация подтвердила заявление бывшего замглавы АП Дмитрия Шимкива о том, что это оборудование не вывозилось и никуда не исчезало.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Секретарь СНБО Александр Данилюк обнародовал видео, в котором показал пустые стены и стеллажи ситуационной комнаты АП, заявив о пропаже мониторов и серверов.

  • В ответ на это бывший пресс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко заявил, что всю технику Порошенко арендовал на личные средства. После завершения его каденции мониторы и сервера были возвращены арендодателю.

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Персоны
Петр Порошенкоэкс-министр Александр Данилюк
Тег
Администрация Президента
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леня зе
леня зе
а зачем демонтировали.
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