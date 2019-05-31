В АП открестились от скандального заявления Шефира о языке

В Администрации президента не разделяют мнение Бориса Шефира, который является братом советника президента Владимира Зеленского, касательно языкового закона и переговоров с Россией.

"Он выразил исключительно собственное мнение. Оно не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента", — ответили на запрос BBC News Украина в АП.

В администрации добавили, что Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии "Слуга народа", а также не является ни штатным, ни внештатным советником президента.

"С момента вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с главой государства", — отметили в пресс-службе.

Касательно переговоров с Россией, у Зеленского напомнили, что они не исключены, но их формат должен быть согласован с международными партнерами Украины.

Что касается языкового закона, говорят в АП, Владимир Зеленский поддерживает статус украинского языка как единственного государственного. При этом президент считает, "что государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний", заявили в пресс-службе.

Что же касается уменьшения квот, то это не является компетенцией президента.

"По этому вопросу должен быть широкий профессиональный и общественный диалог", — сказали в АП.

Борис Шефир Детектор медиа

Как сообщал OBOZREVATEL, Шефир заявил, что с президентом России Владимиром Путиным можно договориться о прекращении войны на Донбассе. Среди первых необходимых шагов для этого Шефир назвал отмену закона о языке.

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