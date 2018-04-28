В 50 раз больше украинцев: России напомнили, сколько россиян воевали за Гитлера

На стороне нацистской Германии в годы Второй мировой войны воевали в 50 раз больше россиян, чем украинцев.

"Сегодня семьдесят пятая годовщина "Waffen Grenadier Division der SS Galizien", или дивизии СС "Галичина", или первый украинской дивизии УНА. Факт, который невероятно вдохновляет роспропагандистив на то, чтобы в очередной раз поставить знак равенства между понятиями "украинцы", "коллаборационисты" и "фашисты", - пишет в своем Facebook журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил, что во всех российских подразделениях, присягнувших Третьему Рейху, воевало более миллиона россиян.

"Один миллион, Карл! Дивизия "Галичина" насчитывала 22 000 бойцов", - добавил журналист.

Цаплиенко обнародовал почти полный список российских подразделений СС:

• Добровольческий полк СС "Варяг";

• первая русская национальная бригада СС "Дружина";

• 15-й казачий корпус СС;

• 29-я гренадерская дивизия СС "РОНА" (первая российская);

• 30-я гренадерская дивизия СС (вторая российская);

• 36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер";

• 15-й казачий корпус войск СС (3 дивизии, 16 полков);

• 29-й русский ФХА-СС (6 полков);

• 30-я российская ФХА-СС (5 полков);

• 1-я гвардейская бригада РОА;

• "Зондеркоманда 113" СД (1 батальон, 2 роты);

• Бригада СС "Центра противобольшевистской борьбы" (3 батальона);

• разведывательно-диверсионное соединение "Россия-Центр" (4 отряда спецназначения);

• Вооруженные Силы Конгресса Освобождение Народов России (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бригад);

• Российская освободительная армия, или РОА (3 дивизии, 2 бригады);

• Российская Освободительная Народная Армия, или РОНА (5 полков, 18 батальонов);

• Российская Национальная Народная Армия (3 полки, 12 батальонов);

• Российская Национальная Армия (2 полки, 12 батальонов);

• ВВС Конгресса Освобождение Народов России (87 самолетов, 1 авиагруппа, 1 полк);

• 582-й охранный (русский) корпус Вермахта (11 батальонов);

• 583-й охранный (русский) корпус Вермахта (10 батальонов);

• 584-й охранный (российско-эстонский) корпус Вермахта (6 батальонов);

• 590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта (1 полк, 4 батальона);

• 580-й в охранный казачий (русский) корпус Вермахта;

• 532-й охранный (русский) корпус Вермахта;

• 559-й охранный (русский) корпус Вермахта;

• Российский легион "Белый Крест" (4 батальона);

• Дивизия "Россия" (1 полк, 12 батальонов);

• Бригада "Граукопф" (1 полк, 5 батальонов);

• 442-я дивизия;

• 136-я дивизия;

• 210-я дивизия береговой обороны;

• Русский охранный корпус в Сербии;

• "Народная стража" генерального комиссариата "Москва" группы армий "Центр";

• 15-й горно-стрелковый корпус особого назначения;

• 69-й корпус особого назначения.

Цаплиенко отметил, что на фото командир 29-й дивизии СС "РОНА" Бронислав Каминский. Бывший технолог спиртзавода, бывший агент НКВД и бывший коммунист.

Как сообщал "Обозреватель", директор Института Европы РАН Алексей Громыко заявил, что в 2014 году страны Евросоюза якобы готовили признание "сепаратистов в Галичине" в случае, если б экс-президент Виктор Янукович удержался у власти.