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9 мая • обновлено в 00:26
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"В 1939-м война пришла с Запада, в 2014-м – с Востока": Порошенко объяснил, почему Путин не позвал Зеленского на парад

1.8т
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Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко рассказал почему глава РФ Владимир Путин не поздравил президентов Украины и Грузии с Днем победы и из-за чего не позвал Зеленского на парад в Москву.

В эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" Порошенко заявил, что если бы Путин пригласил к себе Зеленского, то это было бы попросту издевательством. Он напомнил, что из-за агрессии главы РФ погибли тысячи украинцев. То же самое касается и поздравлений в сторону Грузии.

"В 1939-м году война пришла с Запада, в 2014-м – с Востока. И ключи от мира в Украине находятся в Москве, в руках Путина. И если агрессор, который лично виноват в смертях тысяч украинцев, набрался бы смелости пригласить украинского президента – это было бы как издевательство. И только две страны он не поздравил с Днем победы – Украину и Грузию. Я думаю, что они четко понимают, почему они нас не поздравляют", – сказал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский не получал официального приглашения на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года в России. А после Владимир Путин направил поздравительные послания народам Украины и Грузии, но проигнорировал их президентов.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
День Победы
Персоны
Савик Шустер Владимир Зеленский Петр Порошенко Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Россия - страна-агрессор
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Шановни! Над украинцами точно опыты какие-то проводят. Не могут быть люди настолько тупы и бестолковы. Факт!
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
потому что шохи американские,а шохам место на п....ше.
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