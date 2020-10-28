Участковые комиссии полностью завершили подсчет голосов в 10 регионах

Процесс подсчета и передачи документации в территориальные избирательные комиссии (ТИК) завершили более 28,9 тыс. участковых избирательных комиссий (УИК) – 99,4% от общего количества.

Об этом сообщили на сайте Центризбиркома. По состоянию на 12:00 среды, 28 октября, полностью этот процесс завершен в 10 регионах.

Среди них – Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая области и город Киев.

Передача протоколов об итогах голосования на выборах депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии продолжается.

Во всех регионах Украины районные ТИК приняли 182 протокола, областные ТИК – 101.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат на должность мэра Киева от партии "Голос" Сергей Притула признал победу Виталия Кличко в первом туре выборов, однако заявил, что ожидал другого результата. Он также выразил удивление высоким результатом представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Попова.