Участковые комиссии полностью завершили подсчет голосов в 10 регионах
Местные выборы состоялись в Украине 25 октября
Результаты первого тура должны объявить не позднее 6 ноября
Второй тур запланирован на середину ноября
Процесс подсчета и передачи документации в территориальные избирательные комиссии (ТИК) завершили более 28,9 тыс. участковых избирательных комиссий (УИК) – 99,4% от общего количества.
Об этом сообщили на сайте Центризбиркома. По состоянию на 12:00 среды, 28 октября, полностью этот процесс завершен в 10 регионах.
Среди них – Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая области и город Киев.
Передача протоколов об итогах голосования на выборах депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии продолжается.
Во всех регионах Украины районные ТИК приняли 182 протокола, областные ТИК – 101.
Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат на должность мэра Киева от партии "Голос" Сергей Притула признал победу Виталия Кличко в первом туре выборов, однако заявил, что ожидал другого результата. Он также выразил удивление высоким результатом представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Попова.