Демократия за деньги: СН придумала, как отрезать бедных от конституционных прав

В команде президента Владимира Зеленского шаг за шагом ведут Украину к авторитаризму. Получив контроль над парламентом, Кабинетом министров, судьями и правоохранителями, Зе-команда добралась и к избирателям: теперь у нас пытаются отнять право на выбор и право быть избранным.

Речь идет о принятом монобольшинством Избирательном кодексе: именно этот документ полностью отбирает возможность у простого человека стать депутатом или мэром, предоставляя право избираться только представителям правящей системы.

О чем идет речь и почему учитель, врач или даже честный бизнесмен никогда не попадут в политику – подробнее в материале OBOZREVATEL.

Власть только у “слуг” и миллионеров

В декабре 2019 года произошло примечательное, но немного незаметное событие. Владимир Зеленский подписал новый Избирательный кодекс. На первый взгляд документ должен изменить правила игры и улучшить качество избранных депутатов разных уровней и мэров городов.

Но под лозунгами отмены мажоритарки и укрепления партийных позиций ("как в Европе") “Слуги народа” протащили резонансные изменения. Они коснутся каждого украинца уже осенью 2020 года.

Начнем с главного: при выдвижении в мэры города или депутаты местного совета кандидату теперь нужно не только собрать большинство голосов сторонников, но… внести серьезный денежный залог. В новом законе, который Рада приняла с правками Зеленского, сумма залога выросла аж в 40 раз!

Например, желающему баллотироваться в мэры Киева необходимо внести 4 млн грн, хотя еще в 2015 году сумма составляла всего 104 тыс. грн. Стать же мэром Львова сможет тот, кто на старте выложит в казну 1 млн 77 тыс. грн (ранее – всего лишь 28 тыс. грн). Тут стоит заметить важный нюанс: если кандидат проиграл кампанию, то сумма ему не возвращается, а списывается в пользу государственной казны.

Залог для регистрации на выборы городского головы

В более мелких городах ситуация ничем не лучше. Вот еще тарифы "на конституционное право баллотироваться": к примеру, мэром Херсона может стать человек, выделивший на залог 472 тыс. грн, а городским головой Чернигова – 397 тыс. грн.

Как пишет рух "Чесно", авторы закона просто взяли и обновили формулу подсчета залога – на каждые 10 тыс. избирателей кандидат должен выделить 4 минимальные зарплаты. Эта схема актуальна для:

тех, кто захочет пойти в мэры облцентров (Херсон, Запорожье, Луцк и так далее) или городов, где население больше 90 тыс. человек (Никополь, Бердянск и другие);

для партий, местные организации которых будут регистрировать свои списки в областные советы, городские советы в облцентрах (в т.ч. столица) и городах с числом избирателей от 90 тыс. и более.

Аналогичная схема и при выдвижении на выборы в местные советы. Столько же стоит и зарегистрировать партийный список. Условно говоря, партия Х за право бороться за мэрское кресло на местных выборах в Запорожье должна заплатить 1 млн 77 тыс. грн, и столько же – за право выставить список в местный совет. Это без учета затрат на саму кампанию.

Если эти "тарифы на демократию" спроектировать на все местные выборы в масштабах страны, то сумма залогов, по экспертным оценкам, составит порядка 300 млн грн, из которых порядка 200 млн грн будут потрачены партиями-лузерами, то есть теми, которые не пройдут избирательный порог. Уточним еще раз, что залог, по закону, возвращается только тому кандидату или политсиле, победивших на выборах.

Зачем это делается?

Как пишут источники OBOZREVATEL, партия власти пытается создать так называемый финансовый ценз для потенциальных участников избирательной гонки, то есть превратить выборы в элитарный клуб для супербогатых политсил. Посудите сами: для оплаты залогов под мэрскую кампанию, горсовет, и областной совет – партия только в Киеве "отдаст" 11,3 млн грн, 5,9 млн грн в Одессе, 2,55 млн грн в Житомире и так далее.

Как сообщает "Чесно", в целом по стране "залоговые" расходы составят примерно 88 млн грн. Напомним – это платежи только от одной политсилы, если она пойдёт во все советы.

Сколько нужно потратить на избирательную кампанию в Украине

Но не все партии в состоянии "донейтить" такие деньги. Тем более, что по закону – местные и областные избранники работают на волонтерских началах (без зарплаты), а мэры городов получают не больше нескольких десятков тысяч в месяц.

Обычному, рядовому жителю (к примеру, преподавателю ВУЗа, который пользуется авторитетом в городе или в районе) просто невозможно даже зарегистрироваться в мэры или депутаты.

Право стать “слугой народа” появляется лишь у самих “Слуг народа”, поскольку они у власти и контролируют финансовые потоки. С этим кодексом монобольшинство получает попросту монополию на власть – у кого есть деньги, тот и получает право бороться за голоса избирателей.

Это только первый уровень "отсева". На втором власть может очень пристально проанализировать, кто из "смельчаков" финансировал оппозиционные партии, указаны ли в декларациях этих "смельчаков" требуемые сумы; в итоге получится, что профинансировать избирательную кампанию сможет только "Оппозиционная платформа — За жизнь" и "Слуга народа".

Вот, к примеру, занимательный кейс: сама партия "Слуга народа" потратила на внеочередные парламентские выборы 2019 года чуть менее 120 млн грн. С "заставными" придется платить намного больше, но даже при этой "малой сумме" журналисты OBOZREVATEL нашли в списке доноров подставных лиц, фиктивные компании и конвертационные центры. “Честных” денег там практически не было, как и "бдительного" внимания со стороны властей, то есть самой СН.

Если политсила должна вложить более 80 млн грн в залоги на местные выборы, потратить более 300 млн грн на парламентские и 250 млн грн – на президентские (суммы только официальные и примерные, а в итоге получается больше), то это говорит о том, что партия должна получать сотни миллионов гривен ежегодно.

В результате возникает один риторический вопрос – если партия или кандидат в депутаты вливают такие деньги только в избирательную кампанию, на чей карман они будут работать после победы?

Судя по принятым изменениям, команда Зе хочет монополизировать власть через финансовый ценз. То есть идти в политику станет не просто дорого, а практически невозможно. И хотя сам Владимир Зеленский признавался, что идет в президенты всего на 5 лет, принятый кодекс создает все условия для его "Слуги народа" остаться при власти навсегда. Или до следующего "майдана".

И это при том, что в команде Зе уже взяли под контроль Кабинет министров, президент назначил "своего человека" – Руслана Рябошапку – на должность генерального прокурора, а позицию главы Государственного бюро расследований буквально месяц назад заняла бывшая "слуга народа" Ирина Венедиктова.

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