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16 декабря • обновлено в 14:31
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Узурпация от Зеленского, Богдана и Ермака: дно и ад!

9.2т

А вот это уже дно и ад!!! На сайте ВР появился проект изменений Конституции от Зеленского вместе со сравнительной таблицей.

В нем есть разные интересные пункты. Например там есть пункт 8-1, який позволяет людям президента, префектам, снимать с должности любого избранного мэра или главу громады. Правда типа временно. Но мы же помним, что в Украине нет ничего более постоянного, чем временное. А еще в этих правках есть возможность отменять решения местных советов. В общем, про свое право избирать и делегировать полномочия своим избранникам можете забыть. Президенту видимо лучше знать, что вам надо. И теперь деребан земли и бюджетов пойдет под контролем ОП. А противодействие этому ДБР, СБУ и ГПУ? Так их руководство фактически назначает президент. А значит это будет пчелы против меда. Ну, что можно об этом сказать? Чистая попытка узурпация от Зеленского, Богдана и Ермака. И привет из Эрэфии. Президент, который уже может назначать практически всех, даже главу ДБР, становится практически царем.

Милые юноши из ОП, хочу вам сказать извините, но засуньте себе это в табу. И вот против этого многие уже будут готовы выходить на Майдан. Или внесете правку, которой запретите Майдан?

А погрузиться в ад можно тут.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Богдан Андрей Ермак
Место
Украина
Тег
законопроект
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
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Сибаритов Виктор
Сибаритов Виктор
Зе_долбни быстро почву из под лап своих теряют)
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Борислав, эти ЮНОШИ имеют большинство в Раде и могут завтра принять Закон, запрещающий вообще что-либо писать и думать по ПОВОДУ ИХНИХ ДЕЙСТВИЙ. Вы же как раз и были ЗА "новую" команду перед выборами. Кушайте на здоровье.
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Неуважаемый мною автор, пишущий слово дерибан как деребан, вы хоть знаете значение слова узурпация ? Даже если там есть описываемые вами пункты, то наверняка эти действия не по прихоти будут происходить. А упомянутые вами дно и ад - просто называется сгущение красок, видимо боитесь работы лишиться и наверняка не зря боитесь !
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