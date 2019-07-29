"Уже вышли на связь": в Госдуме проговорились о связях со "Слугой народа"

Скандальный председатель комитета нелегитимной Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что некоторые кандидаты в нардепы от "Слуги народа" уже проводили переговоры с Москвой о нормализации отношений между Украиной и Россией.

Его громкое заявление показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Будем думать, как решить огромный накопившийся за последние годы букет проблем между Россией и Украиной. Поэтому как бы кто-то ни хотел помешать нашим контактам, они уже идут, они уже во много раз масштабнее, чем год, полгода назад. Дальше все зависит, в первую очередь, от доброй воли парламентского большинства. Пока во многом для нас это черный ящик. Но, не называя имен, скажу, что некоторые из них уже вышли на связь", – сказал Слуцкий.

Новости Зеленский согласился на интервью журналистам из России

На уточняющий вопрос журналиста, он ответил, что действительно имеет в виду партию президента Украины Владимира Зеленского, однако отказался называть имена будущих парламентариев, которые решили мириться с Россией.

"Я имею в виду именно блок Зеленского, но я не буду называть имен. Смею вас заверить – это идет по возрастающей. Но учитывая непростую ситуацию в Киеве, в том числе на площадке Верховной Рады нового созыва, давайте не будем этих людей подставлять. Я считаю, что это форварды в новом парламентском большинстве", – пафосно подчеркнул российский депутат.

"Cлуга народа"

В свою очередь Цимбалюк отметил, что российская сторона в стремлении полностью подчинить Украину себе готова закрыть глаза даже не недавний инцидент с задержанием и арестом СБУ российского танкера.

"Обидно товарищам за задержанный и арестованный танкер, но они продолжают верить и надеяться на партию "Слуга народа". Видите, даже особо-то и не стартует товарищ Слуцкий: "Можем мы замять этот вопрос – вы, главное, в Киев пригласите, чтобы мы сала могли поесть и горилки попить", – с сарказмом прокомментировал он позицию представителей страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский впервые позвонил главе России Владимиру Путину. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

После этого президент страны-агрессора обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ проблематику российско-украинских отношений.

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