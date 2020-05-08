"Уже смешно слышать": Кличко в прямом эфире возмутился кнопкодавством в Раде и осадил Арахамию

Между мэром Киева Виталием Кличко и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией возникла перепалка в прямом эфире. Кличко возмутился тем, что в Раде до сих пор не ввели систему персонального голосования, из-за чего работает множество коррупционных схем.

Об этом они разговаривали в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". Виталий Кличко заявил, что "уже смешно слышать" про штрафы и наказания для кнопкодавов и добавил, что за год можно было без проблем ввести систему персонального голосования.

"Не секрет, что очень много лет многие олигархи спонсируют и имеют большое влияние на голосование в парламенте. Много лет уже идет дискуссия и становится смешно слышать о криминальной ответственности за неперсональное голосование, смешно, когда говорят, что пальцы будут резать или штрафы вводить за это. У меня вопрос: если есть большинство и спикер, почему не сделана элементарная вещь – персональное голосование?", – обратился Кличко к гостям.

Ответить решил Давид Арахамия, заявив, что интересовался вопросом. Он сказал, что пока сделать это невозможно из-за дела в Государственном бюро расследований и нехватки денег во время карантина.

Владимир Кличко в прямом эфире осадил Давида Арахамию

"До того, как собрался этот созыв, был большой рейд ГБР, когда пытались внедрить систему "Рада-3". И этот процесс был, условно, заблокирован законодательно. Далее был секвестр бюджета. А это удовольствие, из-за того, что разработчик один, стоит несколько десятков миллионов гривен. Вопрос есть логистический о закрытии дела ГБР, а второй вопрос финансовый, но после выхода из карантина такая цель есть", – сказал Арахамия.

На это Кличко ответил, что Арахамия "говорит неубедительно" и при желании всегда можно найти возможность, а не отговорки. В ответ глава фракции "Слуга народа" попытался задеть мэра Киева вопросом о строительстве метро на Троещину. Однако, Кличко заявил, что к концу года достроит Подольско-Воскресенский мост, а после и метро.

"Как Шулявский открывал в костюме Санта Клауса, обещаю проехать к концу года и по этому. После моста будет и метро", – пообещал Кличко.

Присутствующие в студии поддержали мэра Киева, а глава партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что нельзя сравнивать процесс строительства метро с внедрением системы голосования.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший премьер-министр Владимир Гройсман и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поссорились в прямом эфире, разговаривая о действиях власти в период пандемии коронавируса COVID-19.