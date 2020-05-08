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8 мая • обновлено в 22:55
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"Уже смешно слышать": Кличко в прямом эфире возмутился кнопкодавством в Раде и осадил Арахамию

1.8т
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Между мэром Киева Виталием Кличко и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией возникла перепалка в прямом эфире. Кличко возмутился тем, что в Раде до сих пор не ввели систему персонального голосования, из-за чего работает множество коррупционных схем.

Об этом они разговаривали в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". Виталий Кличко заявил, что "уже смешно слышать" про штрафы и наказания для кнопкодавов и добавил, что за год можно было без проблем ввести систему персонального голосования.

"Не секрет, что очень много лет многие олигархи спонсируют и имеют большое влияние на голосование в парламенте. Много лет уже идет дискуссия и становится смешно слышать о криминальной ответственности за неперсональное голосование, смешно, когда говорят, что пальцы будут резать или штрафы вводить за это. У меня вопрос: если есть большинство и спикер, почему не сделана элементарная вещь – персональное голосование?", – обратился Кличко к гостям.

Ответить решил Давид Арахамия, заявив, что интересовался вопросом. Он сказал, что пока сделать это невозможно из-за дела в Государственном бюро расследований и нехватки денег во время карантина.

Владимир Кличко в прямом эфире осадил Давида Арахамию

Владимир Кличко в прямом эфире осадил Давида Арахамию

"До того, как собрался этот созыв, был большой рейд ГБР, когда пытались внедрить систему "Рада-3". И этот процесс был, условно, заблокирован законодательно. Далее был секвестр бюджета. А это удовольствие, из-за того, что разработчик один, стоит несколько десятков миллионов гривен. Вопрос есть логистический о закрытии дела ГБР, а второй вопрос финансовый, но после выхода из карантина такая цель есть", – сказал Арахамия.

На это Кличко ответил, что Арахамия "говорит неубедительно" и при желании всегда можно найти возможность, а не отговорки. В ответ глава фракции "Слуга народа" попытался задеть мэра Киева вопросом о строительстве метро на Троещину. Однако, Кличко заявил, что к концу года достроит Подольско-Воскресенский мост, а после и метро.

"Как Шулявский открывал в костюме Санта Клауса, обещаю проехать к концу года и по этому. После моста будет и метро", – пообещал Кличко.

Присутствующие в студии поддержали мэра Киева, а глава партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что нельзя сравнивать процесс строительства метро с внедрением системы голосования.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший премьер-министр Владимир Гройсман и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поссорились в прямом эфире, разговаривая о действиях власти в период пандемии коронавируса COVID-19.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Давид Арахамия Виталий Кличко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины коррупция
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