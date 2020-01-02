Уже и Зеленского просили: Епифаний забил тревогу из-за церквей в Крыму

Представители Украины должны обсудить вопросы притеснений украинской церкви в аннексированном Крыму на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

Такое заявление сделал председатель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в программе "Радио Свобода" "Субботнее интервью".

"Мы даже обращались к представителям в Минске, чтобы они этот вопрос подняли на повестке дня во время переговоров трехсторонней группы", – сказал он.

Митрополит Епифаний "МК"

По словам Епифания, кроме того, в ПЦУ ранее обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он отреагировал на притеснения прав верующих в Крыму.

"Во время встречи Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций я этот вопрос поднял, очень остро поднял. Президент даже записал этот вопрос. Также и другие представители церквей и религиозных организаций отмечали, что происходит преследование. Это и протестанты, и другие, и мусульмане даже. Поэтому мы вместе на это указали президенту во время встречи. Также обращаемся и к правительству, и в Верховную Раду, чтобы они должным образом обратили на это внимание", – подчеркнул глава ПЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель главы управления внешних церковных связей Православной церкви Украины (ПЦУ), архиепископ Евстратий Зоря заявил, что в условиях оккупации Крыма для украинских верующих, проживающих на полуострове, наступили времена "как при гонениях советских безбожников".

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