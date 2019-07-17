"Уже договорились": Зеленский сказал, когда встретится с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры "нормандской четверки" относительно восстановления мира на Донбассе.

Об этом Зеленский рассказал в интервью, опубликованном 17 июля на YouTube-канале "Зе!Президент".

"Есть "нормандский формат", который не работал два года. Вот что мы уже сделали - 12 июля была первая встреча наших представителей, договорились, что будет еще одна встреча - уже более существенной. И через одну встречу постараются встретиться четыре лидера [Украины Владимир Зеленский, РФ Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель]. Я думаю, что этим мы приблизимся к дипломатическому решению этого вопроса", - рассказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украина договорилась с Россией об обмене пленными в формате 15 на 15 или 10 на 10. Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко рассказал, что предварительная договоренность была достигнута на встрече советников лидеров "нормандской четверки".

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