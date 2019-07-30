Уже делят комитеты: всплыли подробности курортного обучения "слуг народа"

На обучении в Трускавце члены партии "Слуга народа" активно знакомятся друг с другом и выбирают комитеты, в которых будут работать.

Об этом рассказала в комментарии каналу "112 Украина" мажоритарщица от СН Мария Мезенцова.

"Все мы здесь собрались и на учебу, и сразу на нетворкинг. Мы хотим познакомиться друг с другом, разобраться, кто в какой комитет пойдет, у кого какой профиль", - рассказала она.

По словам будущего нардепа, она училась как в Украине, так и за рубежом.

"Я еще выбираю между двумя комитетами – комитет иностранных дел, или комитет евроинтеграции, потому что моя предыдущая деятельность была очень близко связана с безвизом, Соглашением об ассоциации (с ЕС), с различными информационными кампаниями на преодоление черного пиара против Украины в мире", - рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Трускавце "слуги народа" также разбирали деятельность депутатов 8-го созыва Рады, переходя на различного рода персональные оскорбления.

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