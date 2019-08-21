Уже 312: ЦИК озвучил имена зарегистрированных нардепов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 166 народных депутатов, избранных по партийным спискам, и 155 – избранных в мажоритарных избирательных округах на парламентских выборах 21 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Fаcebook по результатам заседания. В комиссии озвучили имена новых народных избранников.

Официально 21 августа подтвердили мандаты 47 депутатов по спискам, среди которых 26 – от партии "Слуга народа", 8 – от "Оппозиционной платформы – За жизнь", 8 – от "Европейской солидарности" и 5 – от "Батьківщини".

ЦИК зарегистрировал 312 нардепов lb.ua

Также зарегистрировали 36 народных депутатов Украины, избранных в одномандатных избирательных округах.

"Таким образом, по состоянию на 21 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 321 народного депутата Украины: 166 – избранных в ОМИО и 155 – избранных в ОИО", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 августа ЦИК установил победителя по последнему мажоритарному округу №210 на Черниговщине.

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