"Ужаснулся!" Порошенко рассказал, как смотрел "Слугу народа" 

Президент Петр Порошенко рассказал, что посмотрел сериал "Слуга народа", главную роль в котором играет его соперник на выборах Владимир Зеленский.

"Честно говорю, его не видел, этот сериал, читал по выжимке, но потом взял и посмотрел — ужаснулся. Антизападная риторика, к сожалению, является частью гибридной войны, которую Россия ведет против нашего государства", — сказал он на встрече с представителями бизнеса в Киеве.

По словам президента, Зеленский — будто уравнение со всеми неизвестными.

"Его кампания похожа на немое кино, где актер быстро движется, огромную активность проявляет, но не произносит ни слова. Понять, что будет, очень трудно даже для меня — человека, который очень хорошо осведомлен и в экономических, и в политических реалиях", — сказал Порошенко.

Петр Порошенко Скриншот

По его словам, команда Зеленского предлагает выбирать кота в мешке, а комик не делает никаких политических заявлений только для того, чтобы "те, кто хотят возвращения Украины в сферу влияния России, могли сказать, что это их кандидат, а те, которые хотят в ЕС и НАТО — могли сказать, что их".

Порошенко также процитировал программу деятельности "президента Голобородько в сериале "Слуга народа", отметив, что "грабительская организация МВФ требует от Украины 3% взятки".

"Диктат Запада переходит все мыслимые и немыслимые пределы. А о Большой семерке – она боится экономического и политического роста Украины. Как мы этому будем противодействовать? Да, господин министр финансов. И наконец, покончите с долговой зависимостью! Это мой приказ вам!" — сказал он.

Он объяснил, что "примерно так выглядит

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты Украины от БПП настаивают на возбуждении уголовного дела против авторов сериала "Слуга народа" студии "Квартал 95".

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